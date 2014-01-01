Производитель / Поставщик PEKAR № Производителя 11183829010 Наименование Датчик давления масла ВАЗ-1118,2170 ПЕКАР

Запчасть датчик давления масла ВАЗ-1118 2170 ПЕКАР представлена по производителю PEKAR с артикулом 11183829010. У данной детали есть аналоги с номерами: 11183829010 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла ВАЗ-1118 2170 ПЕКАР на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PEKAR. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.