Длина [мм] 1157 Размер резьбы соединения напорного трубопровода M22x1,5 Расстояние / Ø [мм] 120 Количество подсоединений подачи сжатого воздуха 4 Рабочее давление [бар] 12,5 Материал сталь Дополнительный артикул / Дополнительная информация с кронштейном Вес [кг] 21,5

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