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Ресивер 80 литров Schmitz Cargo Bull артикул 29610000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

29610000A PE AUTOMOTIVE Ресивер 80 литров Schmitz Cargo Bull
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 29610000A
Наименование Ресивер 80 литров Schmitz Cargo Bull
Объем [л] 80
Диаметр [мм] 310
Длина [мм] 1157
Размер резьбы соединения напорного трубопровода M22x1,5
Расстояние / Ø [мм] 120
Количество подсоединений подачи сжатого воздуха 4
Рабочее давление [бар] 12,5
Материал сталь
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с кронштейном
Вес [кг] 21,5
Если вы хотите купить ресивер 80 литров Шмитц Cargo Bull, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE. У данной детали есть аналоги с номерами: 051202, 1061033, 1189864, 1193014, 1993014, 310800502, 570076. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя PE.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ресивер 80 литров Schmitz Cargo Bull PE AUTOMOTIVE с артикулом 29610000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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