|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|29610000A
|Наименование
|Ресивер 80 литров Schmitz Cargo Bull
|Объем [л]
|80
|Диаметр [мм]
|310
|Длина [мм]
|1157
|Размер резьбы соединения напорного трубопровода
|M22x1,5
|Расстояние / Ø [мм]
|120
|Количество подсоединений подачи сжатого воздуха
|4
|Рабочее давление [бар]
|12,5
|Материал
|сталь
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с кронштейном
|Вес [кг]
|21,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ресивер 80 литров Schmitz Cargo Bull PE AUTOMOTIVE с артикулом 29610000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита