|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|29600000A
|Наименование
|Тормозной диск
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Высота [мм]
|169
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Ø фаски [мм]
|335
|Количество отверстий
|10
|Сторона установки
|сзади
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Ø отверстия ступицы [мм]
|290
|Ø отверстия [мм]
|22,5
|Ø фланца [мм]
|386
|Вес [кг]
|36
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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