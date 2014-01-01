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Тормозной диск артикул 29600000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

29600000A PE AUTOMOTIVE Тормозной диск
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 29600000A
Наименование Тормозной диск
Наружный диаметр [мм] 430
Толщина тормозного диска (мм) 45
Высота [мм] 169
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Ø фаски [мм] 335
Количество отверстий 10
Сторона установки сзади
Минимальная толщина [мм] 37
Ø отверстия ступицы [мм] 290
Ø отверстия [мм] 22,5
Ø фланца [мм] 386
Вес [кг] 36

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск PE AUTOMOTIVE с артикулом 29600000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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