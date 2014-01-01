Диаметр 1 [мм] 16 Длина [мм] 268 Длина 1 [мм] 383 Ширина [мм] 58 Ширина 1 [мм] 58 Вес [кг] 4,23

Запчасть амортизатор прицепа 273mm/383mm втулки 16x58/16x58mm Шмитц представлена по производителю PE с артикулом 293.00210A. У данной детали есть аналоги с номерами: 29300210A, 016508, 1045194, 1086689, 1093975, 130005, 1802905006060. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор прицепа 273mm/383mm втулки 16x58/16x58mm Шмитц на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.