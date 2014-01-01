|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|29300210A
|Наименование
|Амортизатор прицепа 273mm/383mm втулки 16x58/16x58mm SCHMITZ
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|Диаметр [мм]
|16
|Диаметр 1 [мм]
|16
|Длина [мм]
|268
|Длина 1 [мм]
|383
|Ширина [мм]
|58
|Ширина 1 [мм]
|58
|Вес [кг]
|4,23
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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