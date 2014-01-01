|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26700300A
|Наименование
|Гайка крепления колеса
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Высота [мм]
|25
|Ширина зева гаечного ключа
|32
|Поверхность
|фосфорированный
|Качество / класс
|10
|Диаметр [мм]
|33
|Вес [кг]
|0,0962
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гайка крепления колеса PE AUTOMOTIVE с артикулом 26700300A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита