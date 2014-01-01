|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26669500A
|Наименование
|РМК тормозной колодки на колесо TM
|Наружный диаметр [мм]
|31,7
|Длина [мм]
|67
|Вес [кг]
|1,88
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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