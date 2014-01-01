|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26669000A
|Наименование
|РМК колодки тормозной ROR TE/TM- B/Q/Z
|Наружный диаметр [мм]
|25
|Наружный диаметр 1 [мм]
|32
|Длина [мм]
|56
|Вес [кг]
|1,31
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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