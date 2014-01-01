Длина [мм] 56 Вес [кг] 1,31

Запчасть ремкомплект колодки тормозной РОР TE/TM-B Q/Z представлена по производителю PE с артикулом 266.69000A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект колодки тормозной РОР TE/TM-B Q/Z, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.