|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26662500A
|Наименование
|Набор уплотнительных прокладок
|Бренд
|MERITOR/ROR
|Наружный диаметр (мм)
|135
|Марка грузовой а/м или оси
|Meritor / ROR, По всем маркам
|Ширина (мм)
|15
|Общая длина [мм]
|100
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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