Число отверстий под заклепки 32 Ø отверстия [мм] 6,3 Вес [кг] 5,37

Запчасть колодка тормозная РОР 420*180 представлена по производителю PE с артикулом 266.60600A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодка тормозная РОР 420*180, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.