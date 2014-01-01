|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26658900A
|Наименование
|Опора тормозного вала ROR TE
|Длина [мм]
|95,5
|Ширина [мм]
|90,5
|Внутренний диаметр
|42,5
|Ø отверстия [мм]
|10
|Число отверстий
|4
|Вес [кг]
|0,475
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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