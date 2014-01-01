Внутренний диаметр 42,5 Ø отверстия [мм] 10 Число отверстий 4 Вес [кг] 0,475

Запчасть опора тормозного вала РОР TE представлена по производителю PE с артикулом 266.58900A. У данной детали есть аналоги с номерами: 26658900A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия опора тормозного вала РОР TE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.