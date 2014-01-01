Длина [мм] 219 Вес [кг] 0,374

Запчасть пружина тормозной колодки РОР большая представлена по производителю PE с артикулом 266.58500A. У данной детали есть аналоги с номерами: 26658500A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозной колодки РОР большая на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.