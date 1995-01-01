|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26658400A
|Наименование
|Барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 \ROR
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|282,7
|Количество отверстий
|10
|Сторона установки
|Задний мост
|Диаметр [мм]
|419
|Тормозной путь (мм)
|192
|Высота [мм]
|238
|Ø отверстия [мм]
|24
|Количество отверстий 1
|2
|Ø отверстия 1 [мм]
|14
|Вес [кг]
|40,98
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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