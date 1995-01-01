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Барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 \ROR артикул 26658400A PE AUTOMOTIVE в Алматы

26658400A PE AUTOMOTIVE Барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 \ROR
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 26658400A
Наименование Барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 \ROR
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 282,7
Количество отверстий 10
Сторона установки Задний мост
Диаметр [мм] 419
Тормозной путь (мм) 192
Высота [мм] 238
Ø отверстия [мм] 24
Количество отверстий 1 2
Ø отверстия 1 [мм] 14
Вес [кг] 40,98
Запчасть барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 РОР представлена по производителю PE с артикулом 266.584-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 26658400A Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 РОР на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

SONDER 160050048

Барабан тормозной
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 \ROR PE AUTOMOTIVE с артикулом 26658400A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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