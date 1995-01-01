Количество отверстий 10 Сторона установки Задний мост Диаметр [мм] 419 Тормозной путь (мм) 192 Высота [мм] 238 Ø отверстия [мм] 24 Количество отверстий 1 2 Ø отверстия 1 [мм] 14 Вес [кг] 40,98

Запчасть барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 РОР представлена по производителю PE с артикулом 266.584-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 26658400A Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной 419x180/192 H=238 d=282.7/335 n10x24 РОР на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.