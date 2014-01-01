|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26658000A
|Наименование
|р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 \TE9000 ROR 266.580-00A PE
|Длина [мм]
|86,5
|Ширина [мм]
|86,5
|Внутренний диаметр
|40,5
|Внутренний диаметр 1(мм)
|38
|Ø отверстия [мм]
|12,5
|Число отверстий
|4
|Вес [кг]
|0,38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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