Внутренний диаметр 40,5 Внутренний диаметр 1(мм) 38 Ø отверстия [мм] 12,5 Число отверстий 4 Вес [кг] 0,38

Запчасть р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 TE9000 РОР 266.580-00A PE представлена по производителю PE с артикулом 266.580-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 26658000A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 TE9000 РОР 266.580-00A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.