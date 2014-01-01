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р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 \TE9000 ROR 266.580-00A PE артикул 26658000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

26658000A PE AUTOMOTIVE р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 \TE9000 ROR 266.580-00A PE
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 26658000A
Наименование р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 \TE9000 ROR 266.580-00A PE
Длина [мм] 86,5
Ширина [мм] 86,5
Внутренний диаметр 40,5
Внутренний диаметр 1(мм) 38
Ø отверстия [мм] 12,5
Число отверстий 4
Вес [кг] 0,38
Запчасть р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 TE9000 РОР 266.580-00A PE представлена по производителю PE с артикулом 266.580-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 26658000A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 TE9000 РОР 266.580-00A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить р/к торм. вала !(яблоко d=38) 86.5x86.5/38x45 \TE9000 ROR 266.580-00A PE PE AUTOMOTIVE с артикулом 26658000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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