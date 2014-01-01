|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26656800A
|Наименование
|Втулка вала тормозного 43*48*50 ROR (бронзовая )
|Внутренний диаметр
|43
|Наружный диаметр [мм]
|48
|Длина [мм]
|50
|Материал
|Латунь
|Вес [кг]
|0,131
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Втулка вала тормозного 43*48*50 ROR (бронзовая ) PE AUTOMOTIVE с артикулом 26656800A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита