Длина [мм] 50 Материал Латунь Вес [кг] 0,131

Запчасть втулка вала тормозного 43*48*50 РОР (бронзовая ) представлена по производителю PE с артикулом 266.568-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 030204200480, 085011, 1023160, 21209990, 21209990PK10, 52249, A1812. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка вала тормозного 43*48*50 РОР (бронзовая ), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.