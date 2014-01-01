|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26656400A
|Наименование
|Барабан тормозной ROR 21018963
|Ø фаски [мм]
|225
|Ø отверстия ступицы [мм]
|183
|Количество отверстий
|10
|Сторона установки
|Задний мост
|Диаметр [мм]
|311
|Тормозной путь (мм)
|207
|Высота [мм]
|260,5
|Ø отверстия [мм]
|24,5
|Вес [кг]
|31,74
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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