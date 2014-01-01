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Барабан тормозной ROR 21018963 артикул 26656400A PE AUTOMOTIVE в Алматы

26656400A PE AUTOMOTIVE Барабан тормозной ROR 21018963
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 26656400A
Наименование Барабан тормозной ROR 21018963
Ø фаски [мм] 225
Ø отверстия ступицы [мм] 183
Количество отверстий 10
Сторона установки Задний мост
Диаметр [мм] 311
Тормозной путь (мм) 207
Высота [мм] 260,5
Ø отверстия [мм] 24,5
Вес [кг] 31,74
Запчасть барабан тормозной РОР 21018963 представлена по производителю PE с артикулом 266.564-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 26656400A Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной РОР 21018963, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной ROR 21018963 PE AUTOMOTIVE с артикулом 26656400A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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