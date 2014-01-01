Количество отверстий 10 Сторона установки Задний мост Диаметр [мм] 311 Тормозной путь (мм) 207 Высота [мм] 260,5 Ø отверстия [мм] 24,5 Вес [кг] 31,74

Запчасть барабан тормозной РОР 21018963 представлена по производителю PE с артикулом 266.564-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 26656400A Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной РОР 21018963, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.