|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26654010A
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, ступица колеса
|Внутренний диаметр
|120,65
|Наружный диаметр [мм]
|152,4
|Высота [мм]
|22,25
|Тип сальника вала
|B1SL
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Вес [кг]
|0,206
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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