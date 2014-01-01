Ширина [мм] 33 Ширина 1 [мм] 57 Вес [кг] 0,28

Если вы хотите купить ролик тормозной колодки, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE с артикулом 266.50500A. У данной детали есть аналоги с номерами: 010300, 02412, 030702012000, 030702012S00, 030704200080, 030704200081, 05775. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя PE.