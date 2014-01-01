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Ролик тормозной колодки артикул 26650500A PE AUTOMOTIVE в Алматы

26650500A PE AUTOMOTIVE Ролик тормозной колодки
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 26650500A
Наименование Ролик тормозной колодки
Наружный диаметр [мм] 19
Наружный диаметр 1 [мм] 32
Ширина [мм] 33
Ширина 1 [мм] 57
Вес [кг] 0,28
Если вы хотите купить ролик тормозной колодки, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE с артикулом 266.50500A. У данной детали есть аналоги с номерами: 010300, 02412, 030702012000, 030702012S00, 030704200080, 030704200081, 05775. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя PE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ролик тормозной колодки PE AUTOMOTIVE с артикулом 26650500A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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