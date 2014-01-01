|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|26600400A
|Наименование
|Тормозной диск
|Наружный диаметр [мм]
|434
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Высота [мм]
|109
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Ø фаски [мм]
|165
|Количество отверстий
|10
|Минимальная толщина [мм]
|39
|Ø отверстия ступицы [мм]
|194
|Ø отверстия [мм]
|17
|Размер резьбы 1
|M14
|Количество отверстий 1
|2
|Вес [кг]
|33
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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