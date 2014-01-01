Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE № Производителя 19608400A Наименование р/к торм. Вала Вес [кг] 1,16

Запчасть р/к торм. Вала представлена по производителю PE с артикулом 196.08400A. У данной детали есть аналоги с номерами: 19608400A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к торм. Вала на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.