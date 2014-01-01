|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|19602700A
|Наименование
|Трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 SAF 1 1/2'' 19602700A, PE
|Вид эксплуатации
|ручной
|привод, зубчатая передача
|SAE 1 1/2'' - 10 Spl
|Расстояние между отверст. (мм)
|127
|Ø отверстия [мм]
|14
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|152
|Ø отверстия 1 [мм]
|14
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|178
|Ø отверстия 2 [мм]
|14
|Расстояние между отверст. 3 [мм]
|203
|Ø отверстия 3 [мм]
|14
|Вес [кг]
|2,56
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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