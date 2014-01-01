Расстояние между отверст. (мм) 127 Ø отверстия [мм] 14 Расстояние между отверст. 1 [мм] 152 Ø отверстия 1 [мм] 14 Расстояние между отверст. 2 [мм] 178 Ø отверстия 2 [мм] 14 Расстояние между отверст. 3 [мм] 203 Ø отверстия 3 [мм] 14 Вес [кг] 2,56

Запчасть трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 САФ 1 1/2'' 19602700A PE представлена по производителю PE с артикулом 19602700A. У данной детали есть аналоги с номерами: 19602700A Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 САФ 1 1/2'' 19602700A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.