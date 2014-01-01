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Трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 SAF 1 1/2'' 19602700A, PE артикул 19602700A PE AUTOMOTIVE в Алматы

19602700A PE AUTOMOTIVE Трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 SAF 1 1/2'' 19602700A, PE
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 19602700A
Наименование Трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 SAF 1 1/2'' 19602700A, PE
Вид эксплуатации ручной
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' - 10 Spl
Расстояние между отверст. (мм) 127
Ø отверстия [мм] 14
Расстояние между отверст. 1 [мм] 152
Ø отверстия 1 [мм] 14
Расстояние между отверст. 2 [мм] 178
Ø отверстия 2 [мм] 14
Расстояние между отверст. 3 [мм] 203
Ø отверстия 3 [мм] 14
Вес [кг] 2,56
Запчасть трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 САФ 1 1/2'' 19602700A PE представлена по производителю PE с артикулом 19602700A. У данной детали есть аналоги с номерами: 19602700A Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 САФ 1 1/2'' 19602700A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трещетка тормозная короткая 4отв.D14 L=218 127/152/178/203 SAF 1 1/2'' 19602700A, PE производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 19602700A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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