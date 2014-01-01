|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|18610100A
|Наименование
|Тормозной диск
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Высота [мм]
|155
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Ø фаски [мм]
|335
|Количество отверстий
|10
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Сторона установки
|спереди и сзади
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Ø отверстия ступицы [мм]
|280
|Ø отверстия [мм]
|26
|Вес [кг]
|37
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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