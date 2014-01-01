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Компенсационный бак, охлаждающая жидкость артикул 14906000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14906000A PE AUTOMOTIVE Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14906000A
Наименование Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
Длина [мм] 348,5
Ширина [мм] 323,5
Высота [мм] 243,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с крышкой
Расстояние между отверст. (мм) 237,5
Расстояние между отверст. 1 [мм] 308
Вес [кг] 1,664

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компенсационный бак, охлаждающая жидкость производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14906000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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