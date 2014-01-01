|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14906000A
|Наименование
|Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
|Длина [мм]
|348,5
|Ширина [мм]
|323,5
|Высота [мм]
|243,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с крышкой
|Расстояние между отверст. (мм)
|237,5
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|308
|Вес [кг]
|1,664
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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