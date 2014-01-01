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Гайка крепления колеса артикул 14701100A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14701100A PE AUTOMOTIVE Гайка крепления колеса
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14701100A
Наименование Гайка крепления колеса
Размер резьбы M22x1,5
Высота [мм] 30
Ширина зева гаечного ключа 33
Поверхность фосфорированный
Качество / класс 10
Момент затяжки [Нм] 670
Диаметр [мм] 46,5
Вес [кг] 0,157

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка крепления колеса производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14701100A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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