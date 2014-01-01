|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14613600A
|Наименование
|Барабан тормозной Volvo 410*173*235*335*282 n10
|Бренд
|VOLVO
|Марка грузовой а/м или оси
|Volvo, По всем маркам
|Место установки
|зад.
|Высота (в мм)
|235
|Диаметр (мм)
|410
|Ø отверстия [мм]
|28
|Ø отверстия 1 [мм]
|18
|Вес [кг]
|46.5
|Количество отверстий
|10
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|282
|Величина тормоза
|410 x 125
|Количество отверстий 1
|2
|Тормозной путь (мм)
|173
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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