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Барабан тормозной Volvo 410*173*235*335*282 n10 артикул 14613600A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14613600A PE AUTOMOTIVE Барабан тормозной Volvo 410*173*235*335*282 n10
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14613600A
Наименование Барабан тормозной Volvo 410*173*235*335*282 n10
Бренд VOLVO
Марка грузовой а/м или оси Volvo, По всем маркам
Место установки зад.
Высота (в мм) 235
Диаметр (мм) 410
Ø отверстия [мм] 28
Ø отверстия 1 [мм] 18
Вес [кг] 46.5
Количество отверстий 10
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 282
Величина тормоза 410 x 125
Количество отверстий 1 2
Тормозной путь (мм) 173
Запчасть барабан тормозной Вольво 410*173*235*335*282 n10 представлена по производителю PE с артикулом 146.13600A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14613600A Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Вольво 410*173*235*335*282 n10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной Volvo 410*173*235*335*282 n10 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14613600A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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