Место установки зад. Высота (в мм) 235 Диаметр (мм) 410 Ø отверстия [мм] 28 Ø отверстия 1 [мм] 18 Вес [кг] 46.5 Количество отверстий 10 Ø фаски [мм] 335 Ø отверстия ступицы [мм] 282 Величина тормоза 410 x 125 Количество отверстий 1 2 Тормозной путь (мм) 173

Запчасть барабан тормозной Вольво 410*173*235*335*282 n10 представлена по производителю PE с артикулом 146.13600A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14613600A Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Вольво 410*173*235*335*282 n10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.