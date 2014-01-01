Ø отверстия ступицы [мм] 282 Количество отверстий 10 Сторона установки передний мост Ось мост с наклоном шкворня вперед Диаметр [мм] 410 Тормозной путь (мм) 215 Высота [мм] 294 Ø отверстия [мм] 28 Количество отверстий 1 2 Ø отверстия 1 [мм] 18 Вес [кг] 63,5

Запчасть барабан тормозной Вольво 410*215*294*335*282 n10*28 представлена по производителю PE с артикулом 146.13400A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14613400A, 932604, M1900030, 1599011, 2009410016, 030904004030, 031189. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Вольво 410*215*294*335*282 n10*28 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.