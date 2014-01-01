Количество отверстий 10 Сторона установки передний мост Диаметр [мм] 410 Тормозной путь (мм) 199 Высота [мм] 261 Ø отверстия [мм] 28 Количество отверстий 1 2 Ø отверстия 1 [мм] 18 Вес [кг] 58,5

Запчасть барабан тормозной передний 410*200(175)*260 представлена по производителю PE с артикулом 146.13100A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной передний 410*200(175)*260, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.