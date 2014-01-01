|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14613100A
|Наименование
|Барабан тормозной передний 410*200(175)*260
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|282
|Количество отверстий
|10
|Сторона установки
|передний мост
|Диаметр [мм]
|410
|Тормозной путь (мм)
|199
|Высота [мм]
|261
|Ø отверстия [мм]
|28
|Количество отверстий 1
|2
|Ø отверстия 1 [мм]
|18
|Вес [кг]
|58,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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