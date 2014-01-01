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Барабан тормозной передний 410*200(175)*260 артикул 14613100A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14613100A PE AUTOMOTIVE Барабан тормозной передний 410*200(175)*260
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14613100A
Наименование Барабан тормозной передний 410*200(175)*260
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 282
Количество отверстий 10
Сторона установки передний мост
Диаметр [мм] 410
Тормозной путь (мм) 199
Высота [мм] 261
Ø отверстия [мм] 28
Количество отверстий 1 2
Ø отверстия 1 [мм] 18
Вес [кг] 58,5
Запчасть барабан тормозной передний 410*200(175)*260 представлена по производителю PE с артикулом 146.13100A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной передний 410*200(175)*260, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной передний 410*200(175)*260 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14613100A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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