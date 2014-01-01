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Барабан тормозной Volvo FL6 381*241(178)*255 14611300A артикул 14611300A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14611300A PE AUTOMOTIVE Барабан тормозной Volvo FL6 381*241(178)*255 14611300A
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14611300A
Наименование Барабан тормозной Volvo FL6 381*241(178)*255 14611300A
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 286
Количество отверстий 10
Сторона установки Задний мост, передний мост
Диаметр [мм] 381
Тормозной путь (мм) 241
Высота [мм] 255
Ø отверстия [мм] 24,5
Вес [кг] 48
Запчасть барабан тормозной Вольво ФЛ 6 381*241(178)*255 14611300A представлена по производителю PE с артикулом 14611300A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14611300A Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Вольво ФЛ 6 381*241(178)*255 14611300A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной Volvo FL6 381*241(178)*255 14611300A производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14611300A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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