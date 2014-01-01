|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14611300A
|Наименование
|Барабан тормозной Volvo FL6 381*241(178)*255 14611300A
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|286
|Количество отверстий
|10
|Сторона установки
|Задний мост, передний мост
|Диаметр [мм]
|381
|Тормозной путь (мм)
|241
|Высота [мм]
|255
|Ø отверстия [мм]
|24,5
|Вес [кг]
|48
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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