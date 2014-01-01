Количество отверстий 10 Сторона установки Задний мост, передний мост Диаметр [мм] 381 Тормозной путь (мм) 241 Высота [мм] 255 Ø отверстия [мм] 24,5 Вес [кг] 48

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