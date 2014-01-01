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Уплотняющее кольцо, ступица колеса артикул 14609700A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14609700A PE AUTOMOTIVE Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14609700A
Наименование Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Внутренний диаметр 110
Наружный диаметр [мм] 140
Высота [мм] 12
Высота 1 [мм] 19
Тип сальника вала B2SL
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вес [кг] 0,16

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, ступица колеса производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14609700A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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