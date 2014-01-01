Ø отверстия ступицы [мм] 282 Количество отверстий 10 Сторона установки Задний мост Диаметр [мм] 410 Тормозной путь (мм) 215 Высота [мм] 295 Ø отверстия [мм] 28 Количество отверстий 1 2 Ø отверстия 1 [мм] 26 Вес [кг] 64,5

Запчасть барабан тормозной Вольво 410*215*295*335*282 n10*28 представлена по производителю PE с артикулом 146.04800A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14604800A, 030904004030, 1599011, 1653, 240320, 932604, M1900035. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Вольво 410*215*295*335*282 n10*28 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.