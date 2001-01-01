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РМК крепления рессоры FH 12 2001-2005, FM 9 2001-2005, FH/FM 2005-2012 артикул 14410300A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14410300A PE AUTOMOTIVE РМК крепления рессоры FH 12 2001-2005, FM 9 2001-2005, FH/FM 2005-2012
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14410300A
Наименование РМК крепления рессоры FH 12 2001-2005, FM 9 2001-2005, FH/FM 2005-2012
Диаметр [мм] 51
Наружная резьба [мм] M24x3
Вес [кг] 5,257
Запчасть ремкомплект крепления рессоры FH 12 2001-2005 FM 9 2001-2005 FH/FM 2005-2012 представлена по производителю PE с артикулом 144.103-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект крепления рессоры FH 12 2001-2005 FM 9 2001-2005 FH/FM 2005-2012, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК крепления рессоры FH 12 2001-2005, FM 9 2001-2005, FH/FM 2005-2012 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14410300A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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