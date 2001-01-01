Вес [кг] 5,257

Запчасть ремкомплект крепления рессоры FH 12 2001-2005 FM 9 2001-2005 FH/FM 2005-2012 представлена по производителю PE с артикулом 144.103-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект крепления рессоры FH 12 2001-2005 FM 9 2001-2005 FH/FM 2005-2012, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.