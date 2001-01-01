|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14410300A
|Наименование
|РМК крепления рессоры FH 12 2001-2005, FM 9 2001-2005, FH/FM 2005-2012
|Диаметр [мм]
|51
|Наружная резьба [мм]
|M24x3
|Вес [кг]
|5,257
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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