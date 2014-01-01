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Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя артикул 14360400A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14360400A PE AUTOMOTIVE Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14360400A
Наименование Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя
Длина [мм] 130
Ширина [мм] 181
Глубина [мм] 80
Наружная резьба [мм] M12x1,5
Наружная резьба 1 [мм] M12x1,5
Количество крепежных отверстий 3
Внутренняя резьба [мм] M8
Расстояние между отверст. (мм) 30
Расстояние между отверст. 1 [мм] 70
Вес [кг] 2,689

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14360400A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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