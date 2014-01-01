|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14360000A
|Наименование
|Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя
|Длина [мм]
|130
|Ширина [мм]
|140
|Глубина [мм]
|80
|Наружная резьба [мм]
|M14x1,5
|Наружная резьба 1 [мм]
|M14x1,5
|Количество крепежных отверстий
|3
|Внутренняя резьба [мм]
|M8
|Расстояние между отверст. (мм)
|41
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|58
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|70
|Вес [кг]
|2,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14360000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита