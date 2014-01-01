|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14320300A
|Наименование
|РМК тяги реактивной RVI Kerax DXI11/Volvo FH/FM
|Диаметр [мм]
|90
|Высота [мм]
|60
|Тип рычага
|для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
|Вес [кг]
|2,14
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить РМК тяги реактивной RVI Kerax DXI11/Volvo FH/FM производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14320300A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита