|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14318810A
|Наименование
|Гаситель, крепление кабины
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижний стержень
|Размер резьбы
|M12
|Ширина [мм]
|67
|Внутренний диаметр
|14
|Длина [мм]
|246
|Длина 1 [мм]
|356
|Сторона установки
|спереди
|Вес [кг]
|2,07
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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