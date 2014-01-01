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Гаситель, крепление кабины артикул 14318810A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14318810A PE AUTOMOTIVE Гаситель, крепление кабины
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14318810A
Наименование Гаситель, крепление кабины
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижний стержень
Размер резьбы M12
Ширина [мм] 67
Внутренний диаметр 14
Длина [мм] 246
Длина 1 [мм] 356
Сторона установки спереди
Вес [кг] 2,07

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гаситель, крепление кабины производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14318810A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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