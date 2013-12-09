|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14318410A
|Наименование
|Амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Volvo FM/FH-9/12/13
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|Диаметр [мм]
|16
|Диаметр 1 [мм]
|20
|Длина [мм]
|500
|Длина 1 [мм]
|835
|Ширина [мм]
|100
|Ширина 1 [мм]
|50
|Вес [кг]
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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