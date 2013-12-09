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Амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Volvo FM/FH-9/12/13 артикул 14318410A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14318410A PE AUTOMOTIVE Амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Volvo FM/FH-9/12/13
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14318410A
Наименование Амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Volvo FM/FH-9/12/13
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Диаметр [мм] 16
Диаметр 1 [мм] 20
Длина [мм] 500
Длина 1 [мм] 835
Ширина [мм] 100
Ширина 1 [мм] 50
Вес [кг] 6
Запчасть амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Вольво FM/FH-9/12/13 представлена по производителю PE с артикулом 143.18410A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Вольво FM/FH-9/12/13, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Volvo FM/FH-9/12/13 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14318410A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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