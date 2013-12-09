Диаметр 1 [мм] 20 Длина [мм] 500 Длина 1 [мм] 835 Ширина [мм] 100 Ширина 1 [мм] 50 Вес [кг] 6

Запчасть амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Вольво FM/FH-9/12/13 представлена по производителю PE с артикулом 143.18410A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор подвески задн. 503/845 16*100/20*50 Вольво FM/FH-9/12/13, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.