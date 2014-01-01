Диаметр 1 [мм] 16 Длина [мм] 450 Длина 1 [мм] 720 на выбор для артикула № 143.131-00A Ширина [мм] 100 Ширина 1 [мм] 66 Вес [кг] 3,95

Запчасть амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный Вольво ФШ 12/16 143.131-10A представлена по производителю PE с артикулом 143.131-10A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14313110A Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный Вольво ФШ 12/16 143.131-10A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.