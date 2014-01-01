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Амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный \Volvo FH12/16 143.131-10A артикул 14313110A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14313110A PE AUTOMOTIVE Амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный \Volvo FH12/16 143.131-10A
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14313110A
Наименование Амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный \Volvo FH12/16 143.131-10A
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Диаметр [мм] 16
Диаметр 1 [мм] 16
Длина [мм] 450
Длина 1 [мм] 720
на выбор
для артикула № 143.131-00A
Ширина [мм] 100
Ширина 1 [мм] 66
Вес [кг] 3,95
Запчасть амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный Вольво ФШ 12/16 143.131-10A представлена по производителю PE с артикулом 143.131-10A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14313110A Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный Вольво ФШ 12/16 143.131-10A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный \Volvo FH12/16 143.131-10A производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14313110A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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