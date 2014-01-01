|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14313110A
|Наименование
|Амортизатор подвески перед. 450-722 O/O 16x100 16x66 рессорный \Volvo FH12/16 143.131-10A
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|Диаметр [мм]
|16
|Диаметр 1 [мм]
|16
|Длина [мм]
|450
|Длина 1 [мм]
|720
|на выбор
|для артикула №
|143.131-00A
|Ширина [мм]
|100
|Ширина 1 [мм]
|66
|Вес [кг]
|3,95
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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