Ø отверстия [мм] 23 Расстояние между отверст. (мм) 152 Толщина [мм] 35 Тип рычага для треугольного рычага (грузовой автомобиль) Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 со сферической частью Вес [кг] 3,88

Запчасть ремкомплект V-обр. тяги d90 представлена по производителю PE с артикулом 143.00200A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект V-обр. тяги d90, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.