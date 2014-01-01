|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14300200A
|Наименование
|Ремкомплект V-обр. тяги d90
|Диаметр [мм]
|90
|Длина [мм]
|188
|Ø отверстия [мм]
|23
|Расстояние между отверст. (мм)
|152
|Толщина [мм]
|35
|Тип рычага
|для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|со сферической частью
|Вес [кг]
|3,88
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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