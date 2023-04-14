Длина [мм] 237 Размер резьбы M40x1,5, M38x1,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником Вес [кг] 4,88

Запчасть р/к шкворня с подшипником Вольво ФШ 12/16 ФМ 9/10/12 FH/FM/FMX представлена по производителю PE с артикулом 141.13810A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14113810A, 20751021, 030581, 100014, 295020, 719, 7421768314. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к шкворня с подшипником Вольво ФШ 12/16 ФМ 9/10/12 FH/FM/FMX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.