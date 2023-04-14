|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14113810A
|Наименование
|Р/к шкворня с подшипником Volvo FH12/16, FM9/10/12, FH/FM/FMX
|Ø болта [мм]
|40
|Ø болта 1 [мм]
|53
|Длина [мм]
|237
|Размер резьбы
|M40x1,5, M38x1,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
|Вес [кг]
|4,88
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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