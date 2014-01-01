|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14113700A
|Наименование
|Шкворень на сторону 232*40*60 FH12/FH16/FL6/FM10/FM12/FM7/FM9 85 --> без подшипника)
|Ø болта [мм]
|40
|Ø болта 1 [мм]
|60
|Длина [мм]
|232
|Размер резьбы
|M40x1,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
|Вес [кг]
|3,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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