Длина [мм] 232 Размер резьбы M40x1,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Вес [кг] 3,4

Запчасть шкворень на сторону 232*40*60 ФШ 12/ФШ 16/ФЛ 6/FM 10/ФМ 12/FM 7/ФМ 9 85 >-без подшипника) представлена по производителю PE с артикулом 141.13700A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шкворень на сторону 232*40*60 ФШ 12/ФШ 16/ФЛ 6/FM 10/ФМ 12/FM 7/ФМ 9 85 >-без подшипника), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.