|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14100210A
|Наименование
|Ремкомплект шкворня 48x237mm с подшипником Volvo F10/12/16,FL10/12,N10/12,B10M/R (BR),B12 (BR)
|Ø болта [мм]
|37
|Ø болта 1 [мм]
|48
|Длина [мм]
|238
|Размер резьбы
|M33x2,0
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
|Вес [кг]
|4,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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