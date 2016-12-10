Длина [мм] 238 Размер резьбы M33x2,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником Вес [кг] 4,1

Запчасть ремкомплект шкворня 48x237mm с подшипником Вольво F 10/12/16 FL10 12 N10 12 Б10М R (BR) B12 (BR) представлена по производителю PE с артикулом 141.00210A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14100210A, 3090267S1, ZX130527, 270911S1, 271141S1, 276030S1, 276032S1. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня 48x237mm с подшипником Вольво F 10/12/16 FL10 12 N10 12 Б10М R (BR) B12 (BR) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.