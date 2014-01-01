|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14050200A
|Наименование
|Ручка рычага переключения передач
|Внутренний диаметр
|14
|Общая длина [мм]
|137
|Ширина [мм]
|56
|Ширина 1 [мм]
|65
|Количество присоединений
|3
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Цвет
|черный
|Вес [кг]
|0,307
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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