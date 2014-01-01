|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14036100A
|Наименование
|Натяжитель ремня T38607
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|38
|Материал
|сталь
|Вес [кг]
|1,69
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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