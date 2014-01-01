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Трос, замок двери артикул 14023100A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14023100A PE AUTOMOTIVE Трос, замок двери
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14023100A
Наименование Трос, замок двери
Длина [мм] 523
Общая длина [мм] 573
Диаметр [мм] 5
Диаметр 1 [мм] 7
Диаметр крепления [мм] 8
Вес [кг] 0,04

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трос, замок двери производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14023100A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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