|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14020100A
|Наименование
|140.201-00A (PE) Помпа системы охлаждения двигателя Ø120 / 19
|Диаметр лопастного колеса [мм]
|120
|Число зубцов
|19
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Вес [кг]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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