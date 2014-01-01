Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Вес [кг] 12

Запчасть 140.201-00A (PE) Помпа системы охлаждения двигателя Ø120 19 представлена по производителю PE с артикулом 140.20100A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14020100A, 20431484, 01300006, 01300008, 032000121000, 114468, 11943. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 140.201-00A (PE) Помпа системы охлаждения двигателя Ø120 19 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.