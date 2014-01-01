|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14020000A
|Наименование
|Насос водяной RENAULT Magnum DXi 12, Volvo FH12, FM12 (D12C)
|Диаметр лопастного колеса [мм]
|130
|Число крыльев
|12
|Число зубцов
|27
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Вес [кг]
|4,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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