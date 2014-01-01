Число зубцов 27 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Вес [кг] 4,5

Запчасть насос водяной Рено Магнум DXi 12 Вольво ФШ 12 ФМ 12 (D12C) представлена по производителю PE с артикулом 140.20000A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14020000A Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Рено Магнум DXi 12 Вольво ФШ 12 ФМ 12 (D12C) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.