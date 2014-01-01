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Насос водяной RENAULT Magnum DXi 12, Volvo FH12, FM12 (D12C) артикул 14020000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14020000A PE AUTOMOTIVE Насос водяной RENAULT Magnum DXi 12, Volvo FH12, FM12 (D12C)
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14020000A
Наименование Насос водяной RENAULT Magnum DXi 12, Volvo FH12, FM12 (D12C)
Диаметр лопастного колеса [мм] 130
Число крыльев 12
Число зубцов 27
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Вес [кг] 4,5
Запчасть насос водяной Рено Магнум DXi 12 Вольво ФШ 12 ФМ 12 (D12C) представлена по производителю PE с артикулом 140.20000A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14020000A Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Рено Магнум DXi 12 Вольво ФШ 12 ФМ 12 (D12C) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос водяной RENAULT Magnum DXi 12, Volvo FH12, FM12 (D12C) производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14020000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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