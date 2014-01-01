Наполнитель Тормозная жидкость Размер резьбы M12x1,5 Размер резьбы 1 M16x1,5 Количество крепежных отверстий 4 Ø отверстия [мм] 9 Ø фаски [мм] 130 Вес [кг] 2,584

Если вы хотите купить пГУ VT-2014 ФШ 12 (8171720 20524584) СМ. Р/К 2.93010, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE с артикулом 14019600A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE.