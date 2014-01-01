|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14019600A
|Наименование
|ПГУ VT-2014 FH12 (8171720, 20524584) СМ. Р/К 2.93010
|Выходная мощность F [N]
|6000
|Высота подъема [мм]
|83
|Наполнитель
|Тормозная жидкость
|Размер резьбы
|M12x1,5
|Размер резьбы 1
|M16x1,5
|Количество крепежных отверстий
|4
|Ø отверстия [мм]
|9
|Ø фаски [мм]
|130
|Вес [кг]
|2,584
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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