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ПГУ VT-2014 FH12 (8171720, 20524584) СМ. Р/К 2.93010 артикул 14019600A PE AUTOMOTIVE в Алматы

14019600A PE AUTOMOTIVE ПГУ VT-2014 FH12 (8171720, 20524584) СМ. Р/К 2.93010
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 14019600A
Наименование ПГУ VT-2014 FH12 (8171720, 20524584) СМ. Р/К 2.93010
Выходная мощность F [N] 6000
Высота подъема [мм] 83
Наполнитель Тормозная жидкость
Размер резьбы M12x1,5
Размер резьбы 1 M16x1,5
Количество крепежных отверстий 4
Ø отверстия [мм] 9
Ø фаски [мм] 130
Вес [кг] 2,584
Если вы хотите купить пГУ VT-2014 ФШ 12 (8171720 20524584) СМ. Р/К 2.93010, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE с артикулом 14019600A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ПГУ VT-2014 FH12 (8171720, 20524584) СМ. Р/К 2.93010 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 14019600A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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