Высота [мм] 115 Вес [кг] 5,179

Запчасть ремкомплект ступицы Рено Магнум/Premium2/Керакс VO FE/FM/FH 140.183-10A представлена по производителю PE с артикулом 14018310A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14018310A Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ступицы Рено Магнум/Premium2/Керакс VO FE/FM/FH 140.183-10A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.