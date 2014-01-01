|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14018310A
|Наименование
|РМК ступицы RVI Magnum/Premium2/Kerax, VO FE/FM/FH 140.183-10A
|Внутренний диаметр
|68
|Наружный диаметр [мм]
|125
|Высота [мм]
|115
|Вес [кг]
|5,179
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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