Тип привода Опрокидывающее управление Количество крепежных отверстий 2 Ø отверстия [мм] 5,5 Количество присоединений 13 Исполнение штекера Плоский штекер Вес [кг] 0,46

Запчасть переключатель поворотов Вольво ФШ 12/ФЛ 6/FM 7 представлена по производителю PE с артикулом 140.10900A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить переключатель поворотов Вольво ФШ 12/ФЛ 6/FM 7, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.