|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14010900A
|Наименование
|Переключатель поворотов Volvo FH12/FL6/FM7
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, c регулированием скорости, с функцией дальнего света
|Напряжение [В]
|24
|Тип привода
|Опрокидывающее управление
|Количество крепежных отверстий
|2
|Ø отверстия [мм]
|5,5
|Количество присоединений
|13
|Исполнение штекера
|Плоский штекер
|Вес [кг]
|0,46
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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