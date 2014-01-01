Материал полимерный материал Вес [кг] 1,48

Запчасть натяжитель ремня Вольво ФШ 16 FH/FM/FMX представлена по производителю PE с артикулом 140.09900A. У данной детали есть аналоги с номерами: 14009900A, 20935523, 0319028, 20762060, 20966526, 21404578, 215229. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня Вольво ФШ 16 FH/FM/FMX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.