|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14009900A
|Наименование
|Натяжитель ремня Volvo FH16, FH/FM/FMX
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|38,3
|Материал
|полимерный материал
|Вес [кг]
|1,48
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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