|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|14002800A
|Наименование
|Кольцо уплотнительное (двигатель) Вольво FH 12/16 На трубку к корпусу отопителя
|Внутренний диаметр
|18
|Толщина [мм]
|2,5
|Вес [кг]
|0,003
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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